Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 110 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak/bandrolsüz içki imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda Edremit İlçesinde kaçak/bandrolsüz içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen C.Y. isimli şahsın iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada 110 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.