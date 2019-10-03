Kaçak etil alkol ve cinsel ürün satan aktara operasyon

Polis aktar dükkanında yaptığı aramada kaçak etil alkol ve cinsel içerikli ürün yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir il genelinde kaçakçılık konularıyla alakalı yapılan çalışmalar neticesinde, Karesi Milli Kuvvetler Caddesi üzerinde faaliyet gösteren işyerinde yapılan kontrollerde sahte içki yapımında kullanılan 100 litre etil alkol, 163 adet cinsel içerikli ürün ve 650 adet cinsel içerikli ürün etiketi ele geçirdi. Yakalanan şahıs ile ilgili yasal işlemlere başlandığı öğrenildi.