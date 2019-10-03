İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaçak etil alkol ve cinsel ürün satan aktara operasyon

Balıkesir polisi sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, cinsel içerikli ürün ve ürün etiketi ele geçirdi.

Polis aktar dükkanında yaptığı aramada kaçak etil alkol ve cinsel içerikli ürün yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir il genelinde kaçakçılık konularıyla alakalı yapılan çalışmalar neticesinde, Karesi Milli Kuvvetler Caddesi üzerinde faaliyet gösteren işyerinde yapılan kontrollerde sahte içki yapımında kullanılan 100 litre etil alkol, 163 adet cinsel içerikli ürün ve 650 adet cinsel içerikli ürün etiketi ele geçirdi. Yakalanan şahıs ile ilgili yasal işlemlere başlandığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.