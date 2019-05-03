Kaçak göçmenleri sivil jandarmalar yakaladı

Balıkesir'de İl Jandarma Komutanlığının "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" konusunda amansız mücadelesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, körfez bölgesi ilçelerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair istihbarat alan güvenlik güçleri alarma geçti. Görevlendirilen devriyelerin yanı sıra sivil ekipler tarafından yapılan takiple, Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nde zeytinlik alan içerisinde A.G.K. isimli organizatör ile 16 Suriye, 5 Somali, 2 Filistin uyruklu olmak üzere 23 göçmen yakalanırken, tahkikatın sürdüğü öğrenildi.