İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kaçak göçmenleri sivil jandarmalar yakaladı

Balıkesir’de İl Jandarma Komutanlığının "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" konusunda amansız mücadelesi sürüyor.

Balıkesir'de İl Jandarma Komutanlığının "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" konusunda amansız mücadelesi sürüyor.


Edinilen bilgiye göre, körfez bölgesi ilçelerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair istihbarat alan güvenlik güçleri alarma geçti. Görevlendirilen devriyelerin yanı sıra sivil ekipler tarafından yapılan takiple, Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nde zeytinlik alan içerisinde A.G.K. isimli organizatör ile 16 Suriye, 5 Somali, 2 Filistin uyruklu olmak üzere 23 göçmen yakalanırken, tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.