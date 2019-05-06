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Kaçak kazı yapan 3 defineci suçüstü yakalandı

Jandarma ekipleri Susurluk’ta izinsiz kazı yapan 3 defineciyi suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri Susurluk'ta izinsiz kazı yapan 3 defineciyi suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Susurluk ilçesi Kurucaoluk mahallesinin ormanlık bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine söz konusu adreste yaptıkları takip sonucu S.Y., Y.K. ve H.Ş. isimli şahıslar muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.


Adli makamların talimatıyla S.Y., Y.K. ve H.Ş. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak, haklarında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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