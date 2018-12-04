Kaçak kazı yapan defineci yakalandı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yaparak define arayan kişiyi malzemeleri ile ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaören Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan A.C.'yi suçüstü yakaladı. Adli makamlardan alınan arama kararı ile A.C.'nin 35 plakalı aracında yapılan aramada 1 adet tabanca ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.C. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.