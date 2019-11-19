Kaçak kazı yapanlar yakalandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde kaçak kazı yapan definecileri jandarma suçüstü yakaladı.

Manyas'ın kırsal Dura Mahallesi Ücek mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte olay yerine giden Salur Jandarma Karakolu ekipleri, A.Y. (46) ve F.K.'yi (48) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı yapılan yerin 25 metre derinliğinde olduğu, olay yerinde kazı yapılan aletler ile bir adet arama detektörünün ele geçirildiği, şüpheli kişilerin Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla serbest bırakıldığı açıklandı.