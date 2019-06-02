Kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kaçak kazı yapan şahıs, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Edremit ilçesi Dereli Mahallesi Eski Kale mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, V.D. isimli şahsı metal arama detektörü ve kazma ile birlikte suçüstü yakaladı. Adli makamların talimatıyla şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.