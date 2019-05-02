Kaçak silah tamircisi yakalandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde izinsiz olarak silah tamir eden motosiklet tamircisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manyas ilçesinde İlçe Emniyet Amirliğine gelen bilgi üzerine Manyas'ta motosiklet tamircisi B.Ş.U.'ya ait iş yerinde kurusıkı tabancaların namlusunu açmak suretiyle üzerinde işlem yapılması, izinsiz silah ve tüfek tamiri yapılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Manyas Cumhuriyet Başsavcılığından alınan adli arama kararı doğrultusunda bahse konu iş yerinde yapılan aramada, 4 adet kurusıkı tabanca, 15 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet otomatik tabir edilen tüfek, 1 adet tek kırma olarak tabir edilen tüfek, 1 adet seyyar dipçikli pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili yasal işlemlerin devam ettiği öğrenildi.