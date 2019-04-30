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Kaçak tütün operasyonu

Balıkesir’de polis Bursa’dan gelen kaçak tütün ve makaronlara operasyon düzenledi.

Balıkesir'de polis Bursa'dan gelen kaçak tütün ve makaronlara operasyon düzenledi. Polis operasyonda 280 kilo tütün ve 900 bin makoran yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir polisinin yaptığı istihbarı çalışması sonucu C.Y.'nin Bursa'dan Balıkesir'e bandrolsüz tütün ve tütün ürünleri getireceğinin bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce araç Ege Mahallesi Altay caddesi üzerinde durdurularak yapılan aramada, araç içerisinde bir kısmı bandrolsüz, bir kısmı ikiz bandrollü 900 bin adet boş makaron ile 280 kg tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak C.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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