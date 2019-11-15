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Kaçak tütün ve cep telefonu parçalarına operasyon

Balıkesir’de polis ekipleri bir araçta yaptıkları aramada bin 158 parça kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirirken ayrı bir operasyonda da kaçak tütün ve makaron ele geçirdi.

Balıkesir'de polis ekipleri bir araçta yaptıkları aramada bin 158 parça kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirirken ayrı bir operasyonda da kaçak tütün ve makaron ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün kaçakçılığına yönelik çalışmalarında da hız kesmiyor. Balıkesir merkezde bir iş yerine yapılan operasyonda, 4 bin adet içi dolu makaron, 43.8 kg kıyılmış tütün ele geçirdi. Polis ekiplerinin yaptıkları diğer bir çalışmada ise 491 adet cep telefonu ekranı ve camı ile 667 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan 2 şahıs ile ilgili adli işlem başlatıldı.

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