Kaçak tütüne geçit yok

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmada 285 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmada 285 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak/bandrolsüz sigara ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda Edremit İlçesinde A.B. isimli şahsın tütün mamulleri kaçakçılığı yaptığı bilgisi alındı. Şahsın işyerinde yapılan aramada; 10 bin adet dolu makaron ve 285 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Yakalanan şahıs hakkında yasal işleme başlanıldı.