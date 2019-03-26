Kadın kursiyerlerin gurur sergisi

Altıeylül Gelişim Merkezinde kurs gören Meslek Edindirme Kursu ALMEK'li kadın kursiyerlerin ürettikleri ürünler görücüye çıktı.

Ahşap boyamadan dikiş nakış, mutfak sanatlarından takı tasarıma kadar birçok alanda kurs gören kadınlar emeklerini sergilemenin haklı gururunu yaşadı.

Altıeylül Belediyesinin sosyal hizmet binası olan ALGEM'de sürdürülen Meslek Edindirme Kurslarına katılan kadınlar bir dönemin daha sonuna geldi. Dönem boyunca aldıkları eğitimle ürettikleri ürünlerin yer aldığı sergi, Avlu Sergi Salonunda açıldı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı yapmış olduğu açılış konuşmasında, “ALGEM 2015 yılında, Kurucu Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu tarafından kuruldu. Göreve geldiğimiz günden sonra en çok ALGEM'e önem vererek, daha da büyütmek için çaba harcadık. ALMEK kursiyerlerimizin alın teri, el emeği, göz nuru ürünlerin sergilendiği serginin açılışını yapacağız. Bugüne kadar ALMEK kursiyerlerimiz için çok emek harcadık. Allah nasip eder de 2019 - 2024 yıllarında da bu göreve devam edersek ALMEK kursiyerlerimizin ürettiği ürünleri değerlendireceği bir yer oluşturacağız. Belediyeciliği öncelikle sosyal belediyecilik olarak görüyoruz, ALGEM'e önem veriyoruz. Onun için şu anki belediye hizmet binamızın neredeyse iki katı büyüklüğünde 6 bin 300 m2 ALGEM hizmet binamızın inşasını yapıyoruz. O binayı bitirdiğimiz zaman, hem kursiyerlerimiz için, hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için, çocuklarımız için çok daha nitelikli hale getirmek istiyoruz. Binamız bittiği zaman kursiyerlerimizin; laboratuvarlarında, mutfaklarda, dershanelerde daha randımanlı çalışmalar yapacağına inanıyorum. Kursiyerlerimizi bu güzel çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Emeklerinin karşılığını alabilecekleri yeni bir modele geçebilmeleri için önümüzdeki süreçte de gayret edeceğimizi bilmelerini istiyorum” dedi.

Avlu Sergi Salonunda gerçekleşen serginin açılışına, Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Kültür Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik ve çok sayıda protokol üyeleri katıldı.