Kadın Oyunları Festivali'ne “Evin Kokusu” sindi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun sanat yönetmenliğinde, Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'yle ortaklaşa projelendirilen ve Atölye Kültür Sanat organizasyonu ile yaşama geçirilen Dünya'da ve Türkiye'de ilk ve tek kadın temalı Kadın Oyunları Festivali'nin üçüncü gününde, “Evin Kokusu” oyunu seyirciyle buluştu.

Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde sergilenen, Nagihan Gürkan'ın yazıp, yönettiği oyunda usta oyuncu Sıla Erkan tek kişilik performansıyla yürekleri fethetti. Bernardo Alba'nın Ebi metninden yola çıkarak hazırlanan oyunun ardından Ayvalık Belediyesi Basın Yayın Sorumlusu Işık Teoman tarafından Sıla Erkan'a bir buket çiçek takdim edildi.