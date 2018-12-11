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Kadın sürücünün kullandığı otomobil ters döndü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ters dönerken, kadın sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ters dönerken, kadın sürücü kazayı yara almadan atlattı.


Saip Hoca Bulvarı'nda seyreden kadın sürücü M.Z.G'nin kullandığı 34 LG 7223 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 10 ALL 870 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü araçtan çıkarken, kısa sürede kaza yerine gelen polis yolda tedbir aldı. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, aracın kaldırılmasının ardından açılırken, polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

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