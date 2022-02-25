Kadına şiddetin önlenmesi ile ilgili toplantı

Toplantıda kadın hakları, kadına yönelik şiddetin son bulması için yapılabilecek çalışmalar, mutlu ailenin formülleri, kadının sosyo-ekonomik olarak desteklenmesi vb. birçok konu istişare edildi ve katılımcıların konu hakkında görüş ve değerlendirmeleri alındı. Toplantı da Kaymakam Çelik ve Cumhuriyet Başsavcısı Günaydın, kadınların (Kadın Destek Uygulaması) KADES, 183 numaralı sosyal destek hattı ve Alo 112-155 ve 156 hatları konusunda bilgilendirilmelerinin önemine dikkat çektiler.