Kadına yönelik şiddetle mücadele için eğitim

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddet ve Kalıplaşmış cinsiyet normları gibi toplumsal sorunlarla ilgili farkındalık oluşturmak ve bilinç yükseltmek amacıyla her hafta farklı bir mahallede “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Eğitimleri” düzenleyecek.

Edremit Belediyesi, kadına yönelik her türlü şiddeti önleyebilmek, toplumsal kalıplaşmış normları, toplumsal cinsiyet rollerini, kadına yönelik önyargıları, toplumdaki kadın erkek eşitsizliğine dair görüş ve tutumları gözden geçirmek; toplumun genelinde kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla her hafta Cuma günü farklı bir mahallede seminer düzenleyecek. Sosyal belediyeciliğin bir gereği olan eğitim çalışmalarıyla Edremit Belediyesi, her hafta farklı mahallede eğitim düzenleyerek ilçe genelindeki tüm kadınlara ulaşmayı ve topyekûn bir toplumsal kalkınmaya katkı sağlamayı da amaçlıyor. Düzenlenecek farkındalık eğitim modülü kapsamında Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Uzman Sosyolog ve Sosyal Politika Uzmanı Özlem Gonca Yalçınkaya Akdağ, toplumsal cinsiyet nedir? Toplumsal cinsiyete karşı ön yargılar nelerdir? Kadına Yönelik şiddet türleri ne anlama gelir? Aile İçi Şiddet Nedir? İstanbul Sözleşmesi'nde geçtiği hali ile şiddet türleri nelerdir? Kadına yönelik şiddet ailede, toplumda ve ekonomide ne gibi sonuçlara neden olur? Şiddetin uygulanmaya başlayacağını nasıl anlarız? Herhangi bir şiddet durumuyla karşılaştığımızda hangi kurumlara başvurmalıyız? Toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak için neler yapılmalı? Kadınların temel yasal hakları nelerdir? Değerlendirme ve geleceğe yönelik planlama gibi konuları anlatacak. 27 Aralık'ta Altınoluk Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde başlayacak olan eğitimleri, her hafta Cuma günleri Güre Mahallesi, Edremit, Kadıköy Mahallesi, Akçay-Zeytinli- İkizçay-Altınkum Mahalleleri takip edecek.