Kadınlar örüyor, çocuklar ısınıyor

Burhaniye'de kadınlar, “Kursiyerler örüyor, minik eller üşümüyor” projesi kapsamında, öğrenciler için atkı, bere ve eldiven örerek ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderdiler.

Halk Eğitim Merkezi'nde kurs öğretmeni Adeviye Karaimam, Mecitözü'ndeki bir yakınının ricası üzerine harekete geçti. Hisarkavak Köyü İlkokulu'ndaki öğrencilerin atkı, bere ve eldivene ihtiyacı olduğunu öğrenen Karaimam, kursiyerleri de harekete geçirdi. Yöneticilerin de desteğini alan kursiyerler bir ayda 100 parçanın üzerinde atkı, bere ve eldiven hazırladı. Hazırlanan ürünler iki koli içinde Çorum'a gönderildi. Projeye katılmaktan mutlu olduğunu anlatan kursiyerlerden Meral Oğuz, “Çocuklarımız üşümesin diye biz de öğretmenimizin projesine katıldık. Biz gönderdik, inşallah devamı da gelir. Her şey çocuklar için lütfen yardımlarımızı esirgemeyelim” dedi.

Refiye Şekeroğlu da, “Bunları biz çocuklarımız için hazırladık. Atkılar, şapkalar ve eldivenler çocukların kışın üşümemeleri için. İnşallah, bunların devamını da getireceğiz. İdarecilerimize ve hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onların desteği ile bu proje gündeme geldi. İnşallah devamını da getireceğiz” diye konuştu.

Emeği geçenlere teşekkür eden kurs öğretmeni Adeviye Karaimam ise, “Bizler batıda üşüyoruz. İç Anadolu ve Doğu'da kış daha da çetin geçiyor. Bir yakınımın ricası üzerine harekete geçtik. Oradaki öğrencilere atkı, bere ve eldiven gibi şeyler örüp kargo ile gönderdik. Bu konuda öğrencilerim ve okul idaresi destek oldu. Bir ay gibi kısa bir süre içinde 100 parçayı aşkın atkı, bere ve eldiven ördük. Amacımız, oradaki öğrencilerimizi ısıtmak. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.