Kadınlar şiddete karşı birleşti

Balıkesir Kadın Platformu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sona ermesini isteyen kadınlar açıklama sonrasında ‘harmandalı' oynayarak, şarkılar eşliğinde eğlendi.

Balıkesir Kadın Platformu adına basın açıklaması yapan Ayşe Yılmaz 25 Kasım'ın kadınlara yönelik şiddetin bir insanlık ayıbı olduğunu belirterek tüm kadınları bu konuda mücadele etmeye çağırdı.

İlk 10 ayda 329 kadın öldürüldü

Ayşe Yılmaz yaptığı açıklamada, “Bu yılın ilk on ayında 329 kadın öldürüldü. İlk 8 ayda en az 870 kadın şiddete, 342 kadın tecavüze uğradı. Boşanan kadınların yüzde 37'si şiddet nedeniyle evliliğine son veriyor. Kadınların yüzde 44'ünün hiçbir sosyal güvencesi yok. Kadın işsizlik oranı yüzde 15, genç kadın işsizliği ise yüzde 26. Çalışan kadınların yüzde 64'ü çalışma hayatından memnun değil. Kadınların çalışma hayatındaki en önemli üç sorunu: düşük ücret, işsizlik ve sigortasız çalıştırılma” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından Kadın Platformu üyeleri şarkılar eşliğinde eğlendi.