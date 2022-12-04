Kadınların elinden kışlık ürünler ve gözlemeler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kadınları istihdama ve sosyal hayata kazandırmak adına belediye tarafından hayata geçirilen Hanımeli Çarşısı, Akpınar Yaşam Merkezi'nin yanı sıra yöresel lezzetleri yaşatmak isteyen kadınlara da çeşitli imkanlar sunuluyor.

Sındırgı yufkası, erişte, gözleme gibi ürünlerin üretildiği Şerif Paşa Meydanı'ndaki 'gözleme evi', tarhana bezdirmesi ve diğer yöresel ürünlerin yer aldığı 'Sındırgı sofrası' da bunlardan birkaçı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın yöresel ürünleri yaşatmak adına çalışmaları kadınlar tarafından da destek bulunca farklı atölyeler de açılmaya başlandı. Tarihi Şerif Paşa Meydanı'nda sıcak gözleme yiyebileceğiniz, özel siparişlerle evlerinize taze taze götürebileceğiniz, börek, poğaça vb. ürünlerin yanı sıra kışlık hazırlığı ile uğraşacak vakti olmayanlar için kuru yufka, erişte, katlama gibi taze ve yöresel ürünlerin üretildiği gözleme evi de hizmet vermeye devam ediyor.

Daha çok çalışan kadınlardan sipariş aldıklarını belirten Hatice Yüksel, "39 yaşındayım. Bu işe komşum Emine abla ile beraber başladık. Belediyemizin sunduğu imkanlarla biz de dedik kendi ekmeğimizi kazanalım. Sağ olsun başkanımız da bize böyle bir yer temin etti. Yufka yapıyoruz, erişte yapıyoruz, katlama yapıyoruz. Özellikle daha çok çalışan bayanlarımız bize burada gözleme evlerine götürmek için sipariş veriyorlar. Kış hazırlığı yapamayan kadınlarımıza da uygun fiyatlarla katkı sağlıyoruz" dedi.

Evde durmak yerine üretmeyi tercih eden Emine Efe ise, “Ben bu işe başlayalı iki yıl oldu. Önce stantta poğaça, çörek olarak yapmaya başladık biz bu işi. Sonra pandemi girince evde canımız sıkıldı. Belediyemiz de sağ olsun bize bu imkanı tanıdı, burayı açtı. Yapın kadınlar burada üretip satın dediler. Sağ olsun arkadaşım, komşumla yapıyoruz. Kuru yufka, gözleme, dürüm, bayanlara her zaman için imkan tanıyoruz. Sağ olsun başkanımız bize buraya böyle bir yer açtı. Çok teşekkür ederiz. Evde duran bayanlar için hazır hazır burada yapıp gönderiyoruz. Biz her zaman üreten kadınlarız. Doğal şehrin doğal ürünlerini üretiyoruz. Afiyet olsun” diye konuştu.