İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kadroya geçen yeni memurlar yemin ettiler

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Nüfus Müdürlüğünde sözleşmeli olarak görev yapmakta iken kadroya geçen personellerin yemin törenine katılarak heyecanlarına ortak oldu.

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Nüfus Müdürlüğünde sözleşmeli olarak görev yapmakta iken kadroya geçen personellerin yemin törenine katılarak heyecanlarına ortak oldu.


Edremit İlçe Nüfus Müdürlüğünde sözleşmeli büro personeli olarak görev yapan 4 personelin memur kadrosuna atanmasından dolayı Edremit Kaymakamlığı toplantı salonunda yemin töreni düzenlendi.


İlçe Nüfus Müdürlüğünde Sözleşmeli Büro Personeli olarak görev yapmakta iken Kanun Hükmünde Kararname ile devlet memurluğu kadrosuna atanan personeller için düzenlenen yemin törenine; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş İlçe Nüfus Müdürü Renginur Ayan, kurum kuruluş yetkilileri ve kadroya geçen personel katıldı.


Törene katılarak personelin yemin töreni heyecanına ortak olan Kaymakam Odabaş, personelin her birini tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.