Kafaoğlu: “hepimiz engelli adayıyız”

Antrenman yapan engelli basketbol takımıyla biraraya gelen Başkan Kafaoğlu engellilerin günlerini kutladı, başarılar diledi. Engellileri sadece yılın bir günü hatırlamanın anlamsız olacağını söyleyen Kafaoğlu engellilerin hayatını kolaylaştıracak ve engelsiz vatandaşlar gibi hayatlarını sürdürebilir çalışmalar yapılması gerektiğine işaret etti.

Başkan Kafaoğlu “Engellilere önceliğimizi vermemiz lazım. Her bir birey gelecekte engelli adayıdır. Sağlam insan değişik sebeplerden dolayı engelli adayıdır. O yüzden engellileri iyi anlamamız lazım. En büyük engel beynimizdeki engelleri aşarak gönlümüzü engellilere açmamız lazım. Engellilerin her zaman yanındayız. Yerel yöneticiler olarak engellilerin iş imkanları, eğitim-öğretim açısından hem de hayata tutunmaları için her türlü gayreti göstereceğiz” dedi.