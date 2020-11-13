Kahramanlar unutulmadı

Enkaz altından 58 saat sonra İdil Şirin'i sağ çıkartan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği Arama Kurtarma Timi'ne teşekkür plaketleri verildi.

İzmir depremi sonrasında Emrah Apartmanı'nda kurtarma çalışmaları yapan mBalıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği Arama Kurtarma Timi, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından ziyaret edildi.

İtfaiye Grup Amirliği binasında gerçekleşen ziyarette, 3 günlük arama kurtarma çalışmalarını anlatan kahraman itfaiyeciler, depremden 58 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtardıkları İdil Şirin ile birlikte tüm yorgunluklarını unuttuklarını ifade etti. Enkazlardan art arda gelen sevinç haberleriyle birlikte moral depoladıklarını belirten kurtarma timi, kendilerini alet ve ekipman olarak donatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ve manevi destek sağlayan İzmir halkına teşekkür etti.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, kahraman itfaiyecileri tebrik ederek teşekkür plaketleri takdim etti. Umutlu, "Sizler insanlığın kahramanlarınızın. Mesleğiniz son derece önemli ve kutsal. Her birinizin ayağına taş değmesin. Allah sizi korusun. Günlerce durmadan çalıştınız. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

Kurtarma timi mensupları ve diğer itfaiye personeli de başkan Umutlu ve yöneticilere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.