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Kamp yönetimi vatandaşlara kumsaldan geçişini engelledi

Erdek İlçesi Düzler Bölgesi’nde yer alan Ankaralı Öğretmenler Dinlenme Kampı yönetimi vatandaşların kampın önünden geçişini yasaklamak için sahili taş ve beton ile geçişlere kapattı.

Erdek İlçesi Düzler Bölgesi'nde yer alan Ankaralı Öğretmenler Dinlenme Kampı yönetimi vatandaşların kampın önünden geçişini yasaklamak için sahili taş ve beton ile geçişlere kapattı.


Erdek'in en eski yazlık kamplarından biri olan Ankaralı Öğretmenler Dinlenme Kampı, sahil geçidini beton ve taş dökerek yaya geçişine kapatınca, vatandaşlar geçişleri denizden sağlanmaya başladı. Kamp yönetimi bundan yaklaşık 15 yıl önce de sahile beton rıhtım yapılmış ancak belediye tarafından yıkılmıştı. Bugün ise taşlarla sahil doldurulduktan sonra rıhtım daha ileriye götürülerek taşlar üzerine beton dökülerek yeniden bir rıhtım yapılarak, sahilden geçiş tamamen engellendi. Halk Bankası Eğitim ve Dinlenme Kamp Tesislerinden, kumsal alanı takip ederek Düzler istikametine gidecek olan vatandaşlar, Ankaralı Öğretmenler Dinlenme Kampı bahçesinin tahminen denize kadar kapatılması nedeniyle geçişleri denizin sığ kısımlarından geçerek gerçekleştirebiliyor. Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, beton ve taş ile yaya trafiğine kapatılan kumsal alanın yeniden ulaşıma açılmasını istiyor.

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