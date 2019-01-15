Kamyonet alev alev yandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde motoru tutuşan park halindeki kamyonet yandı.

Edinilen bilgiye göre; olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Erdek İlçesi Ocaklar Karayolu Çakıl Mevkiinde hayvan damı bulunan bahçesine giden Uğur Kaplan'ın 10 NE 850 plakalı kamyoneti park halindeyken bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Uğur Kaplan, motordan dumanların yükseldiğini görünce kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Alevleri bir türlü kontrol edemeyen Uğur Kaplan, bu kez itfaiyeye yangın ihbarında bulundu. Olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yanan kamyonet kullanılmaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlk belirlemelere göre araç yangınının elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor.