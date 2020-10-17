Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'in Karesi ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eski Kepsut Caddesi'nde 10 U 5471 plakalı kamyonet ile 10 VR 019 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Otomobilde bulunan yaralıların sıkışması sebebiyle çok sayıda itfaiye personeli seferber oldu. Araçlarla sıkışan yaralılar ekiplerin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gerçekleşen olayda yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, çok sayıda vatandaşın yardım etmek amacıyla bölgeye gelmesi pandemi kurallarını unutturdu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.