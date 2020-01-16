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Kan bağışçılarına madalyaları verildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Türk Kızılayı Kan Bağışçıları Madalya Töreni Edremit Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Türk Kızılayı Kan Bağışçıları Madalya Töreni Edremit Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı.


Kan bağışında bulunan 45 bağışçıya plaket, 35 bağışçıya altın madalya, 25 bağışçıya gümüş madalya, 10 bağışçıya ise bronz madalya verildi. Bağışçılara plaket ve madalyaları Edremit Belediye Başkan Vekili Tümdeniz Çelebi, Belediye Meclis Üyesi Cemil Koray Beşe ve Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora tarafından takdim edildi.

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