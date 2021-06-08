Kanalizasyon çalışmaları yaz sezonunda askıya alındı

Papilaj ana taşıyıcı hat çalışmalarını durduran BASKİ, sadece bina parsel baca bağlantılarının yapımına geçti. Ana hat çalışmalarının Eylül ayı sonu itibariyle devam edeceği bilgisi veren BASKİ, parsel bağlantıları sırasında apartman ve site yöneticilerinin takipte olurlarsa bağlantılar hakkında bilgi sahibi olabileceklerini bildirdi.