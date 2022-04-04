Kanlıdere Şehitliği, Haziran ayında açılacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Savaşı'nda şehit olan Balıkesirli şehitlerin anısına Çanakkale'de yaptırdıkları Kanlıdere Şehitliği'nde incelemelerde bulundu. Çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirten Başkan Yücel Yılmaz, şehitliğin açılışını önümüzdeki Haziran ayında yapacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz Haziran ayında; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile başlayan çalışmalarla; mevcut halinde üzerinde herhangi bir yapının ya da işaretin bulunmadığı Gelibolu Kanlıdere mevkiinde, ecdada yakışacak bir şehitlik inşa ediliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, eşi Mehtap Yılmaz'la birlikte Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen Balıkesirli şehitlerin anısına yapılan Kanlıdere Şehitliği'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, önümüzdeki Haziran ayında Kanlıdere Şehitliği'nin açılışını yapacaklarını belirtti.

Gelecek nesillere aktarılacak

Projesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından; doğa ile uyumlu, milli ve dini imgelerin de yer aldığı bir şekilde hazırlanan Kanlıdere Şehitliği'nin tamamlandığında hem Balıkesir'in hem de Çanakkale Destanı'nın şanlı tarihinin gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli bir adım olacağını ifade eden Başkan Yılmaz, devamında şöyle konuştu:

“Çanakkale Destanı'nın yazıldığı ve Balıkesirli onlarca şehidimizin bulunduğu Gelibolu'da yer alan Kanlıdere Şehitliği'nde sona yaklaşan çalışmalarımızı yerinde inceledik. Bu toprakları bize vatan kılan şanlı ecdadımızın kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarmayı görev edindik. Üstün mücadelelerini minnetle yâd ediyor; ecdadımıza layık olabilmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz.”

Şehitlik anıtı yapılacak

Bilgilendirme duvarından yürüyüş yollarına, şehitlik anıtından mezar taşlarına kadar her detayın titizlikle oluşturulduğu Kanlıdere Şehitliği'nde; şehitlerin vatan savunması için vermiş oldukları üstün mücadele ruhu ve dik duruşları ile savaşın kazanılması, şehitlik anıtı ile sembolize edilerek kalıcı bir iz bırakacak. Şehitlerimizin, toprak üstünde betimlenmesi amacıyla simgesel mezar taşları kullanılarak şehitlerin kimlikleri de hazırlanacak bilgilendirme duvarında ayrı ayrı yer alacak.