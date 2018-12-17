Kanser hastalarının eserleri görücüye çıktı

Balıkesir'de kanser tedavisi gören hastalara yönelik rehabilitasyon amaçlı eğitimlere katılan kursiyerler tarafından, ahşap boyama, nakış ve ebru çalışmalarından oluşan eserler Devlet Güzel Sanatlar Galesi Sergi Salonunda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışında konuşan Balıkesir Kanserle Savaş Derneği Başkanı Dr. Engin Uzgören, “Kanser tedavisi görmüş, tedavi olmuş üçüncü koruma diyebileceğimiz rehabilitasyon dönemindeki hastalarımızın katıldığı nakış, ahşap boyama ve ebru kursları devam ediyor. Bu yıl sayı 35'e ulaştı. Acılar ve sevinçler bir arada olunca katlanarak sürer. Yeni bir işle uğraşırken de açılarımızı unuturuz. Keyfi paylaşırız. Birlikte daha güçlü oluruz daha doğrusu. Bu gücü oluşturan bir simge aslında burası. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitimlere katılan kursiyer Nilüfer Özpehlivan “Daha önce rahatsızlık geçirdim, atlattım. Burada hocalarımızla birlikte çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Hayata daha sıkı tutunmak adına daha kaliteli vakit geçiriyoruz. Bu süreci daha kolay atlatıyoruz bu sayede. Tedavi esnasında da geliyor hastalar. Birbirimize kenetleniyoruz ve her şeyi daha kolay yeniyoruz ve hayata güzel bakmaya devam ediyoruz”şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Balıkesir Kanserle Savaş Derneği Başkanı Dr. Engin Uzgören, Balıkesir Verem ve Kanserle Savaş Vakfı Başkanı Ziya Tan, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı'nın katıldığı serginin açılış kurdelası kesildi. Devlet Güzel Sanatlar Galesi Sergi Salonundaki saergi 1 hafta süre ile açık kalacak.