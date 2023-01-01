Kanser hastası babaya nişan sürprizi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hastanede yumuşak doku kanseri tedavisi gören babaya oğlu tarafından nişan sürprizi yapıldı. Hasta yatağında oğlunun en mutlu gününe tanıklık eden baba gözyaşlarına hakim olamadı.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yumuşak doku kanseri tedavisi gören Recai Ayan'ın en büyük dileği tek erkek evladını damatlık elbisesiyle görebilmekti. Tedavisi nedeniyle hastanede olan Ayan'ın oğlu Furkan Ayan, babasının dileğini gerçekleştirmek için sözlüsü Gülgün Ayaz ile nişan törenini hastanede yapma kararı aldı. Hastane yönetiminden olumlu cevap alınması üzerine hazırlıklarını tamamlayan çiftin nişan yüzükleri, Belediye Başkanı Tolga Tosun tarafından özel serviste takıldı. Oğlunun en mutlu gününde hasta yatağında olsa da tanık olma şansı yakalayan baba Recai Ayan gözyaşlarına hakim olamadı.

Öte yandan nişana Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Şenveli de katıldı.