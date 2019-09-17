Kanser Taraması Yaptıran Kadınlara Kahve ve Spor Aktiviteleri Ücretsiz

Dursunbey Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar KETEM(Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi)'ne gelerek kanser taraması yaptırdıklarında, belediyeye ait işletme ve sosyal tesislerde ücretsiz kahve ve aktivite imkanı bulacak.

Dursunbey'de faaliyet gösteren KETEM(Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) İlçe genelinde bulunan kadınlara yönelik Kanser tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Dursunbey Belediyesi ile bir protokol imzalayan Dursunbey Sağlık Müdürlüğü Belediye'den de destek alarak kadınları erken teşhis konusunda teşvik etmek amacı ile bir protokol hazırladı.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve İlçe Sağlık Müdürü Murat Başçı arasında imzalanan protokolle, Dursunbey Belediyesine ait Ada Kahvecisi ve Sosyal tesislerde ücretsiz kahve ve aktivite tarama yaptıran kadınlara ücretsiz olacak. Ayrıca kırsal mahallelerden KETEM merkezine ulaşımı da Dursunbey Belediyesi sağlayacak. Protokol hakkında bilgi veren İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Başçı; “Sağlık bakanlığımızın 'Kanserden korkma, geç kalmaktan kork!' politikası üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak ilçemizde kanser tarama çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi kanseri erken fark etmenin ve erkenden tedavi etmenin yararı çok büyük. Bizde bu sebeple Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezimizde kadınlarımızın taramalarını yaparak eğer kanser var ise erken teşhisle bu hastalığa müdahale etmeyi amaçlıyoruz. Değerli Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan'ın da destekleriyle kadınlarımızın ilgisini bu yöne çekmek için Belediyeye ait Ada Kahvecisi ve Sosyal tesisleri içine alan bir protokol imzaladık. Bu kapsamda Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezimize gelerek taramalarını yaptıran tüm kadınlarımıza Ada Kahvecisinde ücretsiz çay yada kahve, Belediye Sosyal tesislerinde ise ücretsiz fiziksel aktivite imkanını sunduk. Ayrıca Belediyemiz Kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza KETEM'e ücretsiz olarak ulaşım imkanı da sağlayacak. Bu konuda bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan'a teşekkür ediyorum” dedi.