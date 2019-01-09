Kanser taramasıyla çevreye destek veriyorlar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğünde faaliyet gösteren Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi Birimi (KETEM) ilçe genelinde bulunan kadın ve erkeklere yönelik kanser tarama faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, hem insan sağlığı hem de çevre koruma bilinciyle hareket eden müdürlük, kanser taraması yaptıranlara üzerinde kanser hastalıklarına yönelik farkındalık oluşturacak bez çantaları dağıtıyor.

Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışma kapsamında; HPV-DNA testinin bakıldığı rahim ağzı kanseri taraması için 30-65 yaş arasındaki kadınlar; mamografi çekilerek meme kanseri taraması için 40-69 yaş arasındaki kadınlar; Kalın bağırsak kanseri taraması için 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerin taramaya katılabildiği öğrenildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlığı Merkezlerinde yapılan taramalarla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Onur Yılmaz, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin düzenleme ile israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimalize edilmesi için naylon poşet kullanımının azaltılması hedeflendiğini hatırlattı.

Hem insan sağlığı için önemli olan kanser taramalarını yaptırmak, hem de çevre koruma bilinci oluşturmak ve çevreye karşı duyarlı olmak amacıyla taramasını yaptıran kadın ve erkeklere İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan bez çantaların dağıtıldığını kaydeden Mehmet Onur Koçak, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi Birimi (KETEM) ile rahim ağzı, meme ve kalın bağırsak kanser taramaları yaptıklarını belirtti.

Yaptıkları tarama çalışmalarıyla kanserde önemli olanın erken teşhis olduğunun altını çizen Koçak, “Kanserden değil, geç kalmaktan korkmak lazım. Kanser hastalıklarında erken tanı çok önemlidir. Hatta, ‘Erken Teşhis Hayat Kurtarır' şeklinde bir sloganımızda var. Biz bu doğrultuda çalışıyoruz. Bunun yanı sıra da bu günlerde herkesin malumu; israfın önlenmesi, çevreye oluşturacak zararın önlenmesi için naylon poşetlerle ilgili bir uygulama söz konusu. Bu çok güzel bir uygulama. Bizde kanser taramalarımız kapsamında, bu uygulamaya destek verebilmek adına çok amaçlı kullanıma sahip olarak İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan bez çantalarımızı kanser taraması yaptıran vatandaşlarımıza hediye ediyoruz. Böylelikle vatandaşlarımız hem kendi sağlıklarıyla ilgili taramalardan ücretsiz olarak yararlandıkları gibi bir yandan da kendilerine armağan ettiğimiz bu bez çantalara çevrenin korunmasına da katkı sağlamış oluyorlar. Bu amaçla sürdürdüğümüz çalışmalarımızda vatandaşlardan takdir görüyor” dedi.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan bez torbalara yoğun bir rağbetin var olduğunu kaydeden Mehmet Onur Koçak, “Marketlerdeki naylon poşet uygulamasının ardından ilk kez böylesi bir çalışma yapmaya başlayarak, bu çantaları dağıtmaya başladık. Uygulamamız henüz çok yeni olduğu için amacımıza ulaşıp ulaşmadığımızı henüz görebilmemiz mümkün değil. Ama iyi yönde tepki alacağımıza inanıyorum.” İfadelerini kullandı

Kanser taraması yaptıran vatandaşlara dağıttıkları bez çantaların üzerindeki renklerin de anlamlarını anlatan Mehmet Onur Koçak, “Bez çantalarımız üzerindeki ‘Pembe' renkli fiyonk, meme kanserine yönelik farkındalığı arttırabilmeyi hedeflemektedir. ‘Yeşil' renkli fiyonk, rahim ağzı kanserini sembolize etmekte, ‘Lacivert' renkli fiyonk ise kalın bağırsak kanserini ifade etmektedir. “diye konuştu.