Kanserli hastalara polis morali

Ziyarette Polis hastalara şifa için dua ederken, hastalarda polise dua etti.

Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümünü nedeniyle düzenlenen Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve personelleri Atatürk Şehir Hastanesi Onkoloji bölümünde yatan kanser hastalarını ziyaret etti. Hastalarla yakından ilgilenen Zeybek acil şifalar temennisinde bulunup, hediye taktim etti.

Gerçekleştirdikleri ziyaret ile ilgili bilgi veren Cengiz Zeybek, "Bu bizim Toplum Destekli Polislik şubesinin hazırladığı bir program çerçevesinde 'Hayata renk ver' projesinin bir adımıydı. Bu hafta bunu gerçekleştirdik. Bu arada hastanemizde yatmakta olan kanserli hastalarımızı Hastane Başhekimimiz Adil Ozan Gökuç ile birlikte dolaştık. Onların hallarını hatırlarını sorduk. Hayır dualarını istedik ülkemiz, teşkilatımız ve personelimiz için. Onlar için de inşallah Rabbimin şifa vermesi dileklerinde bulunduk" dedi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Atatürk Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Adil Ozan Gökuç ise, "Emniyet Müdürümüz kanser hastalarımızı ziyaret etti. Bu dönem ayrıca 1-7 Nisan Kanser Haftası. İlgilerinden dolayı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.