Kanyonda korkunç kaza

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kanyondan düşen kadın şans eseri ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Altınoluk Şahinderesi Kanyonu'nda yaşandı. Cam Seyir Terası'nın da bulunduğu yerde, henüz bilinmeyen nedenle 28 yaşındaki Ş.İ. isimli kadın kayalıklardan dengesini kaybederek aşağıya düştü.

700 metre yükseklikte bulunan kanyondaki kaza ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Müdahale ve Arama Kurtarma, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen kadının bacağının kırık olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak jandarmanın araştırması sürerken, düşen kişinin hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.