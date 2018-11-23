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Kapatılmayan çukura düşen eski MHP il başkanının ayağı kırıldı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde açık bırakılan çukur, eski MHP İlçe Başkanı Murat Çolak’ın ayağının kırılmasına sebep oldu.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde açık bırakılan çukur, eski MHP İlçe Başkanı Murat Çolak'ın ayağının kırılmasına sebep oldu.


Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde bürosu bulanan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Murat Çolak, dün bürosuna gideceği sırada çukura ayağı takılarak yere düştü. Yerden kalkamayan Çolak'ın yardımına komşu esnaf yetişti. Ayağının kırıldığı anlaşılan Murat Çolak, Neyyirre Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çolak'ın kırılan ayağı alçıya alındı.


Murat Çolak "Ben böyle sorumsuz bir belediye görmedim. Çöken yolu dahi onarmaktan acizler. Vatandaşın derdiyle ilgilenen yok" sözleriyle tepki gösterdi.

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