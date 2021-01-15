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Kapı korkuluklarından geçemedi, itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir sitenin bahçe kapısındaki demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir sitenin bahçe kapısındaki demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Akçay-Altınkum Mahallesi'nde bir sokak köpeği sitenin bahçe kapısındaki demir korkulukların arasından geçmeye çalışırken sıkıştı. Saatlerce mahsur kalan köpeği görenler bir yandan yemek ve su verirken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gelen itfaiye ekibi, sokak köpeğini kurtardı. Sağlık durumu kötü olan köpek, belediye veteriner ekiplerine teslim edildi.

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