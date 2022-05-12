Kapıdağ ve Kirazlı Manastırı'nda çevre temizliği

Engelliler Haftası nedeniyle, Kapıdağ'da ve tarihi Kirazlı manastırı civarında temizlik çalışması yapıldı.

Bandırma Kent Konseyi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Koordinatörlüğü, Onyedi Eylül Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anka Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Yeni Hayat Rehabilitasyon Merkezi ile birlikte 100 üniversite öğrencisi, diğer kurumlardan 50 akademisyen, psikolog, görevli ve öğrencilerle birlikte hafif düzey özel gereksinimli bireyler de dahil olmak üzere toplam 150 kişilik ekip, Kapıdağ göleti, Kirazlı Manastırı ve Erdek'e bağlı Ballıpınar Mahallesi sınırları içinde çevre temizliği yaptılar.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aybeniz Akdeniz Ar'ın koordinesindeki öğrencilerle özel gereksinimli bireyleri sosyal sorumluluk projesi ile, aileleri de yanlarında olacak şekilde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleşen etkinliğe Ballıpınar Mahallesi'ndeki vatandaşlar da destek verdiler.

Etkinlik hakkında bilgi veren Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, şunları söyledi:

“Etkinliğimizin bir diğer amacı ise Bandırma'nın oksijen deposu, doğanın ve tarihin beşiği Kapıdağ'da çevresel bir duyarlılık oluşturmaktı. Kapıdağ'a gözümüz gibi bakmalıyız. Bu doğa cennetini barbarca kullanan ziyaretçileri davranışlarından vazgeçmeleri için her platformda uyarmayı sürdüreceğiz. Ziyaretçilerimizden tek isteğimiz, çöplerini burada bırakmayarak, yanlarında geri götürmeleridir. Bugün, bu alanları temizledik. Ancak bunun sürdürülebilir olması için toplumsal bilinci en yüksek düzeye çıkarmalıyız. Kalabalık bir kafileyle gerçekleştirdiğimiz etkinliğin önünü açan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir'e, lojistik destek veren Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun'a, paydaşlarımıza, konukseverlikleri dolayısıyla Ballıpınar Mahallesi halkına teşekkür ediyoruz. Bu alanlarda olmaktan mutluyuz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası boyunca farkındalık yaratma çalışmalarımız sürecektir" dedi.