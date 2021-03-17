Kapıdağ'da mor soğan dikimi başladı

Balıkesir'in Kapıdağ Yarımadası'na yer alan Doğanlar, Turan, Ormanlı, Ballıpınar ve Çayağzı kırsal mahallelerinde mor soğan dikimi başladı.

Erdek Ticaret Odasının girişimiyle geçtiğimiz yıllarda coğrafî işaret belgesi almayı hak eden mor soğanın dikim çalışmalarının devam ettiği Ballıpınar Mahallesi'nin muhtarı Necmi Sezer, bu yıl 300 dönüm alana dikim yapılacağını söyledi. Geçtiğimiz yıl ortalama bin 200 ton hasat elde ettikleri mor soğanın dikimi için bu yıl 300 dönüm arazi hazırladıklarını, mevsim şartlarının uygun gitmesi halinde hasatta beklentilerinin bin 500 tona yükselebileceğini anlatan Sezer, mor soğanda pazar payının arttığını, bu yıl ürün kalitesinin bir önceki yıla nazaran kalibrasyon ve dizi olarak üst noktaya çıkacağını kaydetti.