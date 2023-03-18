Kapıdağ'da Mor soğan fideleri toprakla buluşuyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Dünya'da sadece iki vadide coğrafi işarete sahip olan ve üretilen Mor soğan fideleri toprakla buluşuyor.

Dünya'da sadece iki coğrafi işarete sahip yerde üretimi yapılan, özellikle balık sofralarının değişmez ürünü Mor soğanın Erdek İlçesi kırsal Ballıpınar Mahallesi'nde ekimine başlandı. Öncelikle Mor soğan arpacık tohumlarının fideliklerde üretilen, fidelerinin hafta başında toprakla buluşmaya başlaması mahallede yaşayan tüm üreticilerin vadideki arazilerinin başına geçmesine neden oldu.

Ballıpınar Muhtarı Necmi Sezer, "Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen şükür bir ekim sezonuna daha kavuştuk. Ballıpınar vadisinde bu sezon yaklaşık 350 dönüm arazimiz Mor soğan fidesi ile buluşuyor, herkes hafta başından itibaren tarlalarında ekim-dikim çalışması içinde, hava koşulları uygun, Allah'ın izni ile hasada kadar yaşanacak hava muhalefetlerinin de ürün lehine olumlu geçmesi üzerine 2 bin ton dolayında bir ürün beklentimiz olacak" dedi.