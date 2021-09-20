İhlas Haber Ajansı

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Kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı

Erdek’te arazide çıkan ot yangını büyümeden söndürüldü.

Erdek'te arazide çıkan ot yangını büyümeden söndürüldü. Yanan otların arasında kalan kaplumbağayı itfaiye eri kurtardı.


Zeytinli Mahallesinde otluk ve sazlık arazide yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Erdek İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Sahilde denize giren yazlıkçıların büyük panik yaptığı yangında bir kaplumbağa itfaiye erinin dikkati sayesinde telef olmaktan son ânda kurtuldu. İtfaiye eri kaplumbağayı eline alarak su verdi. Hayata tutunan kaplumbağa tekrar araziye salındı.

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