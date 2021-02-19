Kar ve don çiçek açan ağaçları etkiledi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yalancı bahara aldanan erik, badem gibi meyve ağaçları çiçek açtı. Çiçek açan ağaçları kar ve don vurdu.

Mevsim normallerin değiştiğini, kuraklık gibi endişelerin ardından bahar havasının da ağaçlara yalancı bir bahar yaşattığını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, “İlginç yıllar yaşıyoruz. Kuraklık derken, çok şükür yağmur, kar, şu anda ilginç bir ortam, ağaçlarımız çiçek açtı. Badem ağaçları, erik ağaçları bembeyaz çiçeklerle büründü. Yağacak mı yağmayacak mı derken kuraklık bizi korkutmuştu. Ama Allah'ın dediğine sual olunmuyor. Kar, yağmur elhamdülillah bereketli bir kış geçiriyoruz. Bu oram bir ay öncesinde insanlar kısa kollu gezerken, sıcaklığın birden -7'leri, 8 leri de gördüğü bir zamana geldik. Sındırgı'nın hemen hemen her tarafı karlarla kaplı, çok şükür barajımız doluyor. Bereketli bir yaz olacağını düşünüyoruz. Tabi bu durumdan eksi yönde etkilenen işler de var. Mesela ağaçlar Şubat ayının ortalarında çiçek açtılar. İnşallah dona kapılıp da meyve vermemezlik yapmazlar. Bu tabi Sındırgı'ya ve bütün meyvelere zarar verecek bir hadise. Rabbim hayırlı olanı versin“ dedi.

Kar ve buz sebebiyle birçok ağacın dalı kırıldı. Sındırgı Belediyesi kentsel tasarım müdürlüğü ekiplerince ağaçların da bakım ve budama işlemi gerçekleştiriliyor.