İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kar ve fırtına ağaçları kırdı

Balıkesir’in Havran ilçesi yüksek kesimlerinde Kazdağları Hanlar mevkiinde etkili olan kar yağışı ve şiddetli poyraz fırtınası nedeniyle ormanlık alanda onlarca ağa kırıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesi yüksek kesimlerinde Kazdağları Hanlar mevkiinde etkili olan kar yağışı ve şiddetli poyraz fırtınası nedeniyle ormanlık alanda onlarca ağa kırıldı.


Dün akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan poyraz fırtınası ve kar yağışı Hanlar mevkiinde hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman hızı 70 kilometreye çıkan rüzgar ve kar yağışı nedeniyle Hanlar mevkiinde onlarca ağaç fırtınanın şiddetine dayanamayarak kırıldı. Bölgede kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı. Edremit Yenice Karayolu ise Edremit Belediyesi ve Karayolları Ekiplerinin yoğun kar küreme ve tuzlama çalışmaları ile açık tutuluyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.