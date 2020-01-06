Kar ve fırtına Balıkesir'de etkili oldu

Balıkesir'in kıyı ilçelerinde fırtına etkili olurken, dağlık kesimler ise beyaza büründü.

Balıkesir'de kar ve fırtına etkili oldu. Özellikle kıyı ilçeler Bandırma, Edremit, Ayvalık, Marmara Adası, Erdek'te fırtına kendini hissettirirken, dağlık alanların olduğu Balya, Kepsut, Dursunbey, Sındırgı ve Bigadiç'in yüksek yerleri beyaza büründü. Bandırma sahilinde yaşanan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşatırken, Marmara Adası'nda ise vapur seferleri iptal edildi. Öte yandan Kepsut, Balya, Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinin yüksek rakımlı kırsal mahallelerinde kar etkili olurken, Dursunbey'in ise ilçe merkezi beyaza büründü.