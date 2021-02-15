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Kar yağışı Kapıdağ'da etkili oldu

Erdek Kapıdağ Yarımadası’nda etkili olan kar yağışının yolları kapatmaması için büyük çaba sarf ediliyor.

Erdek Kapıdağ Yarımadası'nda etkili olan kar yağışının yolları kapatmaması için büyük çaba sarf ediliyor.


Bölgede etkili olan ve zaman zaman yoğunluğunu arttıran kar dolayısıyla Ocaklar, Turan ve Yukarı Yapıcı kırsal mahallelerine ulaşımı sağlayan yolların kapanmaması için mücadelesini sürdüren Karayolları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama yapıyor. Kar kalınlığının yükseldiği Kapıdağ'da kırsal mahallelere ulaşımı sağlayan yolların kapanmaması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.


Yoğun kar yağışı Erdek merkezde etkili olmazken, Kapıdağ Yarımadası'nda etkisini gösteren şiddetli kar yağışı ve tipi yüzünden Erdek'e bağlı kırsal Ocaklar, Turan ve Yukarı Yapıcı mahallelerinde yollar tamamen karla kaplandı. Bazı bölgelerde zaman zaman yollar kapanırken, Karayolları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle kapanan yollara müdahalede bulundu.

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