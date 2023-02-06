Kar yağışı nedeniyle Kazdağları'nda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Balıkesir ile Çanakkale sınırları içerisinde bulunan Kazdağları'ndan geçen Edremit Yenice karayolunda kar yağışı etkili oluyor. Yol kesiminde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Edremit ile Yenice ilçeleri arasında seyahat eden sürücüler, güzergahta bulunan Hanlar gecidi ve Deve Boynu mevkilerinde oluşan yoğun kar nedeniyle güçlükle ilerliyor. Edremit Belediyesi Fen İşleri ekipleri iş makineleri ile güzergahta kar küreme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yetkililer mecbur kalmadıkça sürücülerin bu güzergahı kullanmamaları yönünde uyarıyor. Öte yandan kar lastiği ve zincir bulunmayan araçların ise yola çıkmamaları istendi.