İhlas Haber Ajansı

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Kar yağışının habercisi sığırcık kuşlarının görsel şöleni

Balıkesir’de tarihi Zağnos Paşa Camii etrafında görsel şölen oluşturdu.

Balıkesir'de tarihi Zağnos Paşa Camii etrafında görsel şölen oluşturdu.


Eski tarihlerden beridir şehirde sığırcık kuşlarının kar yağışının habercisi olduğu sığırcık kuşları görenleri hayran bırakırken kar yağacağının da haberini verdi. Akşam ezanına doğru çıkan sığırcık kuşları havada senkronize uçuşları ile görsel şölen oluşturdu. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Balıkesir Meteorolojisinin verilerine göre gecede karlı havanın etkili olması bekleniyor.

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