Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet töreni

Dönem, 25'i yabancı bin 36 Astsubay Çavuş için diploma ve Sancak Devir-Teslim Töreni yapıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında mezun olan askerlerin ailelerinin katılımlarının olmadığı törene; Vali Hasan Şıldak, Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korg. Yavuz Türkgenci, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb.Tarık Hekimoğlu, K.Astsb. MYO Komutanı Topçu. Alb. Yüksel Kolcu, K.Astsb. MYO Müdürü Prof. Dr. Nurettin Acır, Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Bkm. Alb. Mehmet Gücü ve askeri erkan katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında yapılan konuşmaların ardından, 16. Dönem birincisi Per. Asb. Çvş. Kadir Kaya'ya diploması Vali Hasan Şıldak tarafından verilirken, dereceye giren diğer öğrencilere de diplomaları protokol tarafından verildi. Okulun Sancağının Devir-Teslim töreni sonrası mezun olan Astsubay Çavuşlar, hep bir ağızdan Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu Marşını söyledi.