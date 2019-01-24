Karacan, girişimcilik ve Balıkesir konusunda açıklamalarda bulundu

Balıkesir'de girişimcilik konusu hakkında bilgiler veren sosyal girişimci Murat Karacan marka haline gelen girişimcilik örneklerinin oldukça az olduğuna değinerek “Neden, markalaşma süreçlerini yönetemiyorlar ya da yönetmeye ihtiyaç duymuyorlar. Bu sorunun Balıkesir açısından bakıldığında temelde sadece bir tek cevabı var; öngörüye ihtiyaç duymayan girişimci kimliği”dedi.

Sosyal girişimci Murat Karacan Balıkesir'de ki girişimcilik ile ilgili yaptığı açıklamada günümüz ekonomi ve iş dünyasının en çok kullanılan kelimesinin girişimcilik olduğunu hatırlatarak “Peki, bu kadar çok kullanılan bir kelime olmasına ve adına destek verilen programlar açılmasına rağmen neden marka haline gelen girişimcilik örnekleri oldukça az. Neden, markalaşma süreçlerini yönetemiyorlar ya da yönetmeye ihtiyaç duymuyorlar. Bu sorunun Balıkesir açısından bakıldığında temelde sadece bir tek cevabı var; ‘Öngörüye İhtiyaç Duymayan Girişimci Kimliği'. Bugün Balıkesir'e bakıldığında, sağlıklı ve kaliteli, referans yaratabilecek bir girişimci eko-sistemine bir türlü sahip olamadığımız hepimizin bildiği bir konu. Halbuki, devlet destekli girişimci oluşturma çabalarına bakıldığında; kurslar açılıyor, teşvikler veriliyor, girişimcilik adına insan kaynağı oluşturulmaya çalışılıyor fakat bir türlü olmuyor. İstenilen düzeyi bir türlü yakalayamıyor. Çünkü bu profildeki girişimciler; yeni ticaret yöntemleri, ödeme yöntemleri, yeni yönetim biçimlerini araştırmaya gerek duymadan, en önemlisi 21. yüzyıla uyum çabaları içerisinde olmanın gerekliliğini görmeden başlangıç yapıyorlar. Balıkesir'de de maalesef durum birebir böyle. Bir ihtiyaç analizi yapmadan, gerekli soruları sormadan yola çıkan bu girişimci profili, 120 Km hızla duvara toslamaya doğru gitmeyi bir maharet zannediyorlar ve kısa süreli bir zevki yaşıyorlar. Sonrası iflas. Kaybedilen zaman konusuna hiç girmiyorum bile" dedi.

Öngörüsü olan girişimciler

Kazanmak ve kazandığını sürdürülebilir hale getirmek isteyen girişimci tarifini yapan Murat Karacan “Duvara 30 Km hızla çarpmayı göze alan kişidir. Bu hızla duvara çarpmayı göze almasının bilincinde olmasının sebebi nedir diye sorulacak olursa; buna danışmanlık hizmeti almaktan korkmamasıdır cevabı verilmelidir. Danışmanlık almaktan korkmuyor çünkü, kazanmanın ve yaptığı işi sürdürülebilir hale getirmesinin buna bağlı olduğunu biliyor. Ayrıca, danışmanlık hizmeti alırken, duymak istemeyeceği cümlelerle karşılaşacağının da farkındadır. Bu tarz cümlelerden rahatsız olmaması gerektiğini biliyor olması da, girişimci bir iş insanı olarak doğru adımlar atmak çabasında olduğunun bir göstergesi olarak algılanmalıdır. Kısacası unutulmamalıdır ki, yeni bir öngörüye ihtiyaç duyan girişimci öngörüsü olan girişimcidir" şeklinde konuştu.