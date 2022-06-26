Karadenizliler Kazdağları'nda buluştu

Kazdağları Karadenizliler Yayla Festivali'nin 16'ıncısı Balıkesir'in Havran ilçesinde Kazdağları eteklerindeki Kumluca bölgesinde yapıldı.

Körfez Karadenizliler Derneği öncülüğünde 5 derneğin ortaklaşa organize ettiği festivale Balıkesir ve çevre illerde yaşayan memleket hasreti çeken Karadenizliler yoğun ilgi gösterdi.

3 günlük şenlikler dahilinde Karadeniz'de bahar aylarında gerçekleştirilen “Yayla göçü” bu yıl ilk kez canlandırıldı. İnek ve katırlar eşliğinde şenliğin yapılacağı alana gelen katılımcılar, Havran Kaymakamı Enver Özderin ile Belediye Başkanı Emin Ersoy ve dernek yöneticileri tarafından karşılandı.

Karadenizli sanatçıların konserlerinin yer aldığı festivalde yöresel ürünlerin satışının yapıldığı stantlar kuruldu, Festivale katılan Karadenizliler, kemençe ile çalınan hareketli parçalar eşliğinde doyasıya horon teperek memleket özlemini giderdi.

Belediye Başkanı Ersoy: “Bugün bu güzel havada Karadenizlilerin bu yıl 16'ıncısını düzenlemiş olduğu yayla festivalindeyiz. Biz de Havran Belediyesi olarak, Havranlılar olarak Karadenizlilerin bu güzel festivaline katılım sağladık. Bu bölge Havran mücavir sahası bölgesi. Talim alanı mevkii. Çok güzel bir oksijeni, çok güzel bir doğası olan bölgemiz” diyerek organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

Körfez Karadenizliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şahintürk: “Pandemiden ve hastalıktan dolayı 2 sefer erteledik orman yangınlarından dolayı. Ama bu sene öyle bir şey yok. Olmadığı için de bu festivali yapmaya karar verdik ve devam ediyoruz. Festivali 5 dernek yapıyoruz Balıkesir, Burhaniye, Anadolu, Kadıköy ve Akçay Körfez Karadenizliler Derneği olarak bu festivali yapmaktayız” ifadelerini kullandı.

Burada Karadenizliler de var, Karadenizli olmayanlarda. Karadeniz'e gönül veren insanlar da var. Yöresel bir etkinlik. Her yöreden insan var. Bu yıl festivalimiz üç gün sürecek. Herkesi Kazdağları'na bekliyoruz. 3 günlüğüne Kazdağlarını Laz Dağlarına çevirmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.