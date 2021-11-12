Karanfilin adedi 10 lirayı buldu

Balıkesirli çiçekçiler satacak karanfil bulamazken, ellerinde az sayıda karanfil olan çiçek dükkanları karanfilin tanesini 10 liradan satmaya başladı.

Son bir ayda karanfil fiyatlarının artmasıyla vatandaşlar kasımpatı çiçeğine yöneliyor. Balıkesir'deki çiçekçi esnafı karanfil demetlerini yüksek fiyattan satın aldıklarını ve müşterilerine satmakta zorlandığını belirtiyor. Çiçekçi Merve Filiz, gülün demedinin 60, karanfilin ise 70 liradan satıldığını ifade ederek, piyasada yaşanan karanfil sıkıntısına dikkat çekti. Merve Filiz, “Karanfilin fiyatı şu ânda demeti 70 liradan satılıyor. Gülün demetini ise 60 liradan alıyoruz. Karanfil, gülden pahalıya geliyor. Karanfil yurt dışına ihracat edildiği için burada bulmak da artık zorlaştı. Zaten karanfil bize yaklaşık 1 aydır da gelmiyor. Geçtiğimiz ay karanfil 5 liradan satılıyordu, şuanda 10 lira civarında satılıyor. Ancak şuanda elimizde yok, bizler de bulamıyoruz zaten. İnsanlar karanfil olmadığı için gül, kasımpatı gibi çiçeklere yöneliyorlar. 10 Kasım'da vatandaşlarımız çoğunlukla kasımpatı çiçeğini tercih ettiler” dedi.

Çiçekçi esnafından Mehmet Savran ise “Karanfil elimizde yok. Pandemi dolayısıyla her şeye zam gelince doğal olarak üretim de azaldı. Karanfillerin fiyatları da yükseldi. Daha önceden dükkanımızda çok fazla karanfil oluyordu. Şu ânda karanfilde sıkıntı yaşıyoruz” dedi.